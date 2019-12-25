Власти Таиланда разрешили вакцинированным россиянам въезд на Пхукет и Самуи

Карантин при этом соблюдать не потребуется.

Власти Таиланда разрешили гражданам России, кто привился "Спутником V", въезд на острова Пхукет и Самуи. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на генконсула РФ на Пхукете Владимира Соснова.

Эксперт рассказал, что "Спутник V" внесен в список вакцин программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс". Этот вариант списка начнет действовать с 1 сентября. Всем привитым россиянам можно будет обойтись без обязательного 14-дневного карантина.

Как и прежде, туристам нужно получить в посольстве Таиланда в Москве сертификат разрешения на въезд. Подавать документы можно уже с сегодняшнего дня.

Ранее мы писали, что Россия сняла ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею.

Фото: Piter.TV