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Власти Польши заявили, что открыты к обсуждению с РФ миграционного кризиса на границе

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Збигнев Рау оценил возможность технического общения с Минском и Москвой.

Власти Польши заявили, что открыты к обсуждению с Россией миграционного кризиса на государственной границе с Белоруссией. Такую позицию в эфире местного Польского радио высказал глава внешнеполитического ведомства Збигнев Рау. При этом спикер заметил, что Варшава готова говорить с Москвой исключительно на техническом уровне по ситуации.

Польша открыта к переговорам с РФ, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией.

Збигнев Рау, глава МИД Польши

Эксперт заметил, что по техническим вопросам страна готова к переговорам и с действующими белорусскими властями. При этом политические вопросы относительного будущего Минска Польша хочет оставить пока что в стороне. Рау уверен, что сейчас белорусское общество доверяет Польше. 

ВОЗ доставила мигрантам на польско-белорусской границе первую гумпомощь.

Видео: Youtube/Polskie Radio 24

Теги: белоруссия, госграница, збигнев рау, миграционный кризис, мид, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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