Власти Польши заявили, что не конфисковали акции "Газпрома"

Петр Мюллер сообщил о принудительном управлении активами российской доли в газовой польской компании.

Польские власти пока не национализировали доли российской компании "Газпром" в предприятии EuRoPol GAZ, владеющей польским участком газового трубопровода "Ямал - Европа". На пресс-конференции с журналистами официальный представитель кабинета министров Петр Мюллер заметил, что чиновники лишь перевели эти активы под принудительное управление.

Я хотел бы разъяснить, что это временное управление, а не национализация долей, потому что без изменения конституции нет возможности конфисковать российское имущество и передавать его на деятельность для восстановления Украины. Это будет возможно только после изменения конституции. Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши

Чсиновник добавил, что подобный проект изменения основного закона уже есть в Сейме (нижней палате парламента). Его готовятся вынести на голосование. Однако это произойдет только в том случае, если оппозиционные деятели положительно примут проект. На текущий момент подобной декларации из уст представителей парламентских фракций не звучало.

Зеленский на польском языке поздравил Польшу с Днем независимости.

Фото и видео: YouTube / TVP Info