Власти Петербурга не одобрили проект парка "Лукоморье" в Царском Селе

Однако от планов на строительство чиновники не отказываются.

В среду, 5 августа, члены градостроительного совета при правительстве Петербурга приняли решение о сворачивании текущего проекта Парка сказок "Лукоморье" В Пушкинском районе. Тем не менее, место отдыха все же появится в Царском Селе, но уже в другом виде. Об этом сообщило издание Gudok.ru.

Как мы писали ранее, парк должны возвести к 225 годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Автором идеи является глава компании ООО "Све­точ" Светлана Головерова, а сам проект разработали голландцы из Jora Vision. Согласно первоначальному плану, парк должен был занимать участок в 53 тысячи квадратных метров.

Кроме того, проект предполагал взаимодействие с железной дорогой, которая находится неподалеку: по ней посетители должны были приезжать в "Лукоморье". По словам главного инженера ОЖД Сергея Бояркина, компания все еще готова построить для этих нужд еще одну станцию.

Несмотр на неодобрение градостроительного совета, по решению главы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимира Григорьева проект продолжат согласовывать до окончательного утверждения.

Ранее мы рассказали о том, что КГИОП не признал СКК "Петербургский" выявленным объектом культурного наследия.

Фото: ООО "Санлайн-Строй"