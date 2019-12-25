Власти Петербурга не одобрили проект парка "Лукоморье" в Царском Селе

В среду, 5 августа, члены градостроительного совета при правительстве Петербурга приняли решение о сворачивании текущего проекта Парка сказок "Лукоморье" В Пушкинском районе. Тем не менее, место отдыха все же появится в Царском Селе, но уже в другом виде. Об этом сообщило издание Gudok.ru.
Как мы писали ранее, парк должны возвести к 225 годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Автором идеи является глава компании ООО "Светоч" Светлана Головерова, а сам проект разработали голландцы из Jora Vision. Согласно первоначальному плану, парк должен был занимать участок в 53 тысячи квадратных метров.
Кроме того, проект предполагал взаимодействие с железной дорогой, которая находится неподалеку: по ней посетители должны были приезжать в "Лукоморье". По словам главного инженера ОЖД Сергея Бояркина, компания все еще готова построить для этих нужд еще одну станцию.
Несмотр на неодобрение градостроительного совета, по решению главы комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимира Григорьева проект продолжат согласовывать до окончательного утверждения.
Ранее мы рассказали о том, что КГИОП не признал СКК "Петербургский" выявленным объектом культурного наследия.
Фото: ООО "Санлайн-Строй"
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