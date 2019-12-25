По словам Беглова, город готов, существует запас лекарств.

В среду, 11 марта, власти Петербурга не будут вводить запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Об этом сообщил во время посещения комбината "Красная нить" губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что в настоящее время, в Петербурге существует соответствующий запас лекарств.

Напомним, что накануне в Москве распорядились на месяц запретить проводить публичные мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Под запрет попали массовые сборища, где участвуют более пяти человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Боткинской больнице с признаками ОРВИ обследуются 87 пациентов.

Фото:Piter.TV