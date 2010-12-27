Власти Петербурга намереваются вынести главный порт за пределы города

Идею о переносе выдвинул вице-губернатор Игорь Албин.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин намерен вынести Большой порт "Санкт-Петербург" за пределы города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам Албина, подобные решения принимаются во многих мировых столицах, а освободившуюся территорию можно будет использовать для создания новой городской среды.

Мы думаем над тем, чтобы использовать опыт наших коллег, в частности - в Гамбурге, в Сингапуре, по выносу портовых мощностей за черту города. Принцип будет такой: мы сначала создаем условия для перехода основных операторов за пределы Петербурга, а потом освобождаем эту территорию под создание новой городской среды. Заявил вице-губернатор

В качестве одного из вариантов будущего расположения порта называют Приморск, где можно будет принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн. К проекту могут привлечь турецко-итальянскую фирму ICA Astaldi.

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