Власти Петербурга намерены закупить этой зимой ещё 800 единиц уборочной техники

В прошлом году было закуплено 470 единиц техники.

В зимний период 2020-2021 годов Петербург планирует закупить почти 800 единиц уборочной техники вместо той, у которой износ составил 100%. Ещё у 400 машин показатель равняется 80%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко.

Также в прошлом году город закупил еще 470 единиц техники. Также к текущей зиме уже закупили более 50 тысяч тонн соли и 60 тысяч тонн песка. Совсем от соли пока отказаться не могут, но в смесях содержание соли не превышает 25%.

Всего этой зимой Петербург будут убирать почти 2000 единиц техники. При этом есть проблемы с работиками ручной уборки – многие мигранты не смогли приехать из-за пандемии.

Фото: Piter.tv