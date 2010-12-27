Матч престижного турнира состоится в 2021 году.

Во вторник, 1 октября, стало известно о том, что Смольный предложили УЕФА на выбор семь тренировочных площадок для финала ЛЧ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Владимира Кириллова.

се площадки были предложены в составе заявочной документации, в ближайшее время УЕФА определится с выбором конкретного объекта сказано в сообщении

Напомним, что в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге. Такое решение приняли 24 сентября в словенском городе Любляна на заседании исполнительного комитета УЕФА. Матч пройдет на "Газпром Арене".

Также власти Северной столицы намерены задействовать городской транспорт, объекты здравоохранения и прочее.

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Фото:UEFA Champions League