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Власти Москвы планируют к лету минимизировать ограничения
Сегодня, 11:09
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matveyvn

Власти Москвы планируют к лету минимизировать ограничения

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Некоторые сферы вернутся со снятием ограничений к докризисным показателям.

Власти Москвы планируют к лету минимизировать ограничения. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям.

Владимир Ефимов,  заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений

Он отметил, что некоторые сферы вернутся со снятием ограничений к докризисным показателям — например, гостиничный бизнес. Ефимов заявил, что по культурно-массовым мероприятиям большинство ограничений уже сняты.

Вице-мэр заявил, что количество посетителей в заведениях, предоставляющих услуги, постепенно восстанавливается — и, соответственно, их выручка.

Ранее в московском метро появится новая система слежки.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирусные ограничения, москва, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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