  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за COVID-19
Сегодня, 15:38
36
matveyvn

Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за COVID-19

0 0

Ефимов заметил, что никаких оснований для закрытия предприятий и производств нет.

Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за COVID-19. Ситуация с распространением инфекции в столице остаётся стабильной. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, он не понимает, откуда берутся слухи о скором введении режима самоизоляции из-за второй волны пандемии. Ефимов заметил, что никаких оснований для закрытия предприятий и производств нет.

В любом случае, город готов к любому варианту развития ситуации.

Владимир Ефимов, вице-мэр Москвы

Он добавил, что в медицинских учреждениях столицы достаточно свободных мест.

Ранее в российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года.

Теги: коронавирусные ограничения, москва, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии