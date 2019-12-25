Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за COVID-19. Ситуация с распространением инфекции в столице остаётся стабильной. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, он не понимает, откуда берутся слухи о скором введении режима самоизоляции из-за второй волны пандемии. Ефимов заметил, что никаких оснований для закрытия предприятий и производств нет.
В любом случае, город готов к любому варианту развития ситуации.
Владимир Ефимов, вице-мэр Москвы
Он добавил, что в медицинских учреждениях столицы достаточно свободных мест.
Ранее в российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года.
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