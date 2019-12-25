В Ленобласти отметили снижение темпов вакцинации от коронавируса

В течение последнего месяца ежедневно первым компонентом прививаются около 2 тысяч человек.

Глава Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса значительно снизились в регионе.

По его словам, в течение последнего месяца ежедневно первым компонентом прививаются около 2 тысяч человек. На пике вакцинации каждый день прививались 10-12 тысяч человек.

Темпы не удалось сохранить исключительно в результате того, что приверженность наших жителей вакцинации сейчас минимальна, её нет. Сергей Вылегжанин, глава Комитета по здравоохранению Ленобласти

Всего в регионе, по официальным данным, прошли вакцинацию 561 260 человек. Первым компонентом вакцины привились 35,8% населения Ленобласти.

Также в Ленобласти от гриппа привито менее 6% населения.

Фото: Piter.tv