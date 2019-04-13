Власти Ленобласти возместят до 20% расходов на съемки фильмов в 47 регионе

Чем больше Ленобласти появляется в кадре, тем выше будет компенсация расходов от администрации региона.

Власти Ленинградской области объявили о начале действия в регионе системы кинорибейтов: в киносъемочном процессе рибейтом служит компенсация части затрат на производство картин. Регион обещает вернуть кинобизнесу 20% от потраченных на съемки средств.

Заявки до 2 сентября принимает Комитет по культуре и туризму Ленинградской области. Главным условием участия в конкурсе является проведение съемок на территории 47 региона.

Система рибейтов функционирует более чем в 40 странах мира. Наиболее известные примеры ее эффективной работы - Исландия, где снимались "Прометей" и "Интерстеллар", и Северная Ирландия, где прошло около 75% съемок "Игры престолов".

Ранее в Ленобласти начались съемки второго сезона сериала "Эпидемия".

Фото: Pexels