В Ленобласти идут съемки второго сезона сериала «Эпидемия»

С 25 июля в городе Приозерск Ленинградской области идут съемки нового сезона российского сериала "Эпидемия". Администрация Приозерского района предупредила жителей об ограничении движения в районе пересечения улиц Суворова и Чапаева, а глава районной администрации Александр Соклаков сообщил, что съемочный процесс займет около месяца.
Таким образом, до конца августа местные жители смогут наблюдать реалистичные картины последствий пандемии с хаосом и беспорядком на улицах.
Первый сезон сериала "Эпидемия" был куплен для показа стриминговым сервисом Netflix, и в числе прочих зрителей пришелся по душе писателю Стивену Кингу.
Фото: ВКонтакте/Газета КРАСНАЯ ЗВЕЗДА г. Приозерск
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