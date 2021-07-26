В Ленобласти идут съемки второго сезона сериала «Эпидемия»

25 июля в Приозерске начали снимать продолжение российского сериала, который похвалил Стивен Кинг.

С 25 июля в городе Приозерск Ленинградской области идут съемки нового сезона российского сериала "Эпидемия". Администрация Приозерского района предупредила жителей об ограничении движения в районе пересечения улиц Суворова и Чапаева, а глава районной администрации Александр Соклаков сообщил, что съемочный процесс займет около месяца.

Таким образом, до конца августа местные жители смогут наблюдать реалистичные картины последствий пандемии с хаосом и беспорядком на улицах.

Первый сезон сериала "Эпидемия" был куплен для показа стриминговым сервисом Netflix, и в числе прочих зрителей пришелся по душе писателю Стивену Кингу.

Фото: ВКонтакте/Газета КРАСНАЯ ЗВЕЗДА г. Приозерск