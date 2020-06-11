На совещании штаба сообщили, что режим повышенной готовности в области продлится до 5 июля.

Власти Курской области перенесли парад Победы на 23 августа. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба.

Причиной переноса парада назвали эпидемиологическую обстановку в регионе. Теперь парад Победы пройдет 23 августа – в день окончания Курской битвы.

На совещании штаба сообщили, что режим повышенной готовности в области продлится до 5 июля. Масочный режим также остаётся в силе.

Ранее мы писали, что на Кубани отменяют пропуска между муниципалитетами.

Видео: Youtube/ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКВА