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Власти Курской области перенесли парад Победы на 23 августа

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На совещании штаба сообщили, что режим повышенной готовности в области продлится до 5 июля.

Власти Курской области перенесли парад Победы на 23 августа. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба.

Причиной переноса парада назвали эпидемиологическую обстановку в регионе. Теперь парад Победы пройдет 23 августа – в день окончания Курской битвы.

На совещании штаба сообщили, что режим повышенной готовности в области продлится до 5 июля. Масочный режим также остаётся в силе.

Ранее мы писали, что на Кубани отменяют пропуска между муниципалитетами.

Видео: Youtube/ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКВА

Теги: курская область, парад победы, режим повышенной готовности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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