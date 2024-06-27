Власти Индонезии пообещали наказание за нарушение закона туристами

Сандиага Уно рассказал о реформах в сфере соблюдения законодательства.

Индонезия больше не потерпит нарушений закона туристами, за преступлением последует наказание без каких-либо колебаний. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал местный министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. Чиновники заверил, что нарушения должны быть сопоставимы с их последствиями.

Раньше, пожалуй, высказывались мнения, что здесь можно "решать вопросы" в обход закона, но это уже не так. После реформ законодательство и человеческий капитал в этой стране значительно улучшились. Поэтому мы больше не потерпим. Сандиага Уно, глава Минтуризма Индонезии

Иностранец добавил, что в настоящее время Индонезия также планирует усилить присутствие сил безопасности на острове Бали, включая и туристическую "полицию", поддержку системы распознавания лиц и искусственный интеллект. Сандиага Уно призвал приезжих думать о влиянии не только на себя, но и окружение, природу. В частности, речь идет о том, что путешественникам важно соблюдать существующие обычаи, традиции и понимать культуру принимающей стороны.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости