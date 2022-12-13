Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке

Джем Оздемир объявил о переговорах с Африканским союзом.

Власти Германии считают, что руководству Евросоюза нужно расширить собственное продовольственное присутствие на территории африканских республик. Соответствующее заявление в ходе международной конференции министров сельского хозяйства и продовольствия в Берлине сделал местный профильный чиновник из политической партии "Зеленые" Джем Оздемир. Эксперт добавил, что в настоящее время федеральный кабинет министров пытается договориться с Африканским союзом о сотрудничестве ради будущего региона и мира, что позволит сделать продовольственные системы и цепочки более устойчивыми к глобальным кризисам.

Мы не должны оставлять поле для действий авторитарным государствам, которые там активны и пытаются создать новые зависимости с помощью своих инвестиций. Джем Оздемир, министр сельского хояйства ФРГ

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Фото и видео: YouTube / bmel