Власти Франции не будут наказывать нарушителей в первую неделю действия санпропусков

Чиновники хотят, чтобы население страны привыкло к необходимости санпропусков.

Власти Франции не будут наказывать нарушителей в первую неделю действия санитарных пропусков. С 9 августа по стране внедряются одобренные правительством новые правила посещения заведений общепита. Они призваны сдержать распространение четвертой волны коронавируса.

На этой неделе мы отдаем приоритет гибкости. Пользователи должны привыкнуть к пропуску, а власти - к осуществлению контроля. У санитарного пропуска лишь одна цель - гарантировать здоровье французов. Натали Элима, государственный секретарь в министерстве образования Франции

В Париже уточнили, что слышат "голоса сомнения" среди граждан, но при этом политики уверены в принимаемых ими решениях. В первую неделю власти Франции отказываются от наказаний возможных нарушителей, чтобы население могло привыкнуть к необходимости санпропусков. Документ представляет из себя сертификат о вакцинации после двух доз препарата для профилактики ковида, одобренного в ЕС. Также подходит справка о перенесенной болезни или об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, действующая в течение 72 часов.

Протесты против санитарных пропусков прошли во Франции.

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