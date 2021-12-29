Власти Финляндии наградили учительницу из Петербурга Рыцарским крестом

По решению президента Финляндии Саули Нийнистё петербургскую учительницу Ольгу Миловидову наградили Рыцарским крестом Ордена Льва Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства Суоми в Петербурге.
Ольга Миловидова – замдиректора по опытно-экспериментальной работе в школе № 204. Она вносит большой вклад в изучение финского языка петербуржцами.
Вручение награды состоялось в Петербурге 20 января.
Скриншот: со страницы в Facebook генконсула Финляндии Саннамaарии Ванамо
Фото: pixabay
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