Власти Финляндии наградили учительницу из Петербурга Рыцарским крестом

Вручение награды состоялось в Петербурге 20 января.

По решению президента Финляндии Саули Нийнистё петербургскую учительницу Ольгу Миловидову наградили Рыцарским крестом Ордена Льва Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства Суоми в Петербурге.

Ольга Миловидова – замдиректора по опытно-экспериментальной работе в школе № 204. Она вносит большой вклад в изучение финского языка петербуржцами.

Вручение награды состоялось в Петербурге 20 января.

Скриншот: со страницы в Facebook генконсула Финляндии Саннамaарии Ванамо

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