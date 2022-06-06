Власти ДНР не исключили, что в Мариуполе могут прятаться украинские военные

Сейчас власти региона борются с местным криминалитетом.

Власти Донецкой народной республики не исключили, что на территории Мариуполя могут прятаться украинские военные. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал советник главы местного правительства ДНР Ян Гагин. Чиновник объяснил, что сейчас власти выЯвляют уголовников, а также ищут боевиков и представителей национальных батальонов, которые все еще могут скрываться в городе после разгрома.

Да, возможно, какие-то остатки ВСУ…кто смог куда-то уйти в город — они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие. Ян Гагин, советник главы правительства ДНР

По мнению специалиста, работа по выявлению местного криминалитета ведется на ежедневной и круглосуточной основе, активно и грамотно сотрудниками правоохранительных органов.

Власти ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

