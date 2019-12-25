В Минфине прокомментировали топливный кризис в стране.

Власти Британии заявили, что контролируют ситуацию с поставками топлива на АЗС. Такое заявление в эфире местного телеканала Sky News сообщил зрителям заместитель министра финансов Саймон Кларк. Чиновник заметил, что обстановка улучшится в том случае, если остановится ажиотажный спрос на горючее.

Топливный кризис, к счастью, ослабевает. Сейчас на АЗС доставляется больше топлива, чем на них реализуется, таким образом сейчас кризис находится абсолютно под контролем. Саймон Кларк, замглавы министерства финансов Великобритании

Напомним, что к топливной проблеме привел дефицит водителей большегрузных автомобилей. Топлива не хватает на АЗС по всему Соединенному Королевству. Властям пришлось упростить процесс выдачи виз иностранным шоферам грузовиков, а также ускорить сдачу экзаменов на права. С 23 сентября британцы в панике стали скупать топливо на автозаправках. На многих бензоколонках топлива для транспорта нет уже несколько дней. При этом стоимость бензина увеличилась до максимальных показателей за последние восемь лет.

Байден перепутал США и ООН в своей речи на Генассамблее.

Фото: Pixabay.com