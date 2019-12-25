Власти Британии рассчитывают запустить в сентябре программу по ревакцинации от COVID-19

Саджид Джавид заметил, что в ближайшее время ждет разрешения от регулятора.

Власти Великобритании рассчитывают запустить в сентябре программу по ревакцинации от COVID-19. Об этом в эфире местного телеканала Sky News рассказал министр здравоохранения Саджид Джавид. Чиновник уточнил, что по общей бустерной программе запрошено разрешение Совместного комитета по вакцинации и иммунизации населения. Около месяца назад специалисты предварительно поддержали инициативу, заметив, что сначала нужно провести дополнительную работу.

Я полагаю, что мы сможем начать нашу программу по ревакцинации, которая будет зависеть от их окончательной рекомендации, по графику в этом месяце. Если они дадут это разрешение, мы готовы начать в течение недели. Саджид Джавид, глава Минздрава Британии

Напомним, что 9 сентября британский медицинский регулятор (Агентство по контролю за лекарственными средствами - MHRA) одобрило препараты американский препарат для профилактики ковида от компании Pfizer и британско-шведской AstraZeneca при ревакцинации.

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