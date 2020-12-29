Власти Башкирии вернули сельчанам проданную церковь, находящуюся под Уфой. Об этом СМИ сообщил глава совета по государственно-конфессиональным отношениям республики Азат Фаттахов. Он напомнил, что местный телеканал "Вся Уфа" ранее опубликовал сюжет о том, что религиозный объект в поселке Алкино-2 Чишминского района был продан за 38 тысяч рублей. Журналисты отметили, что около 20 лет храм располагался в здании, которое сельчанам подарило руководство местного завода. Недавно предприятие стало банкротом, а все его имущество было распродано.
Чиновники заявили, что в настоящее время приход храма преподобного Моисея Уфимского продолжает функционировать. Он находится в юрисдикции РПЦ.
В 2005 году руководство предприятия передало здание для использования в качестве храма, документально это не оформив. Позже предприятие сменило юридическую принадлежность, а затем обанкротилось. Имущество было выставлено на торги, включая здание храма. Его выкупило физическое лицо
Азат Фаттахов, чиновник
Эксперт рассказал, что решение оставить в здании храм принято по согласованию с митрополией,епархией, мэрией района, арбитражным управляющим и новым владельцем.
В Южно-Сахалинске задержали "журналистов" с 47 пакетами наркотиков.
Фото: Piter.tv
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