Новый владелец разрешил оставить в здании церковный приход.

Власти Башкирии вернули сельчанам проданную церковь, находящуюся под Уфой. Об этом СМИ сообщил глава совета по государственно-конфессиональным отношениям республики Азат Фаттахов. Он напомнил, что местный телеканал "Вся Уфа" ранее опубликовал сюжет о том, что религиозный объект в поселке Алкино-2 Чишминского района был продан за 38 тысяч рублей. Журналисты отметили, что около 20 лет храм располагался в здании, которое сельчанам подарило руководство местного завода. Недавно предприятие стало банкротом, а все его имущество было распродано.

Чиновники заявили, что в настоящее время приход храма преподобного Моисея Уфимского продолжает функционировать. Он находится в юрисдикции РПЦ.

В 2005 году руководство предприятия передало здание для использования в качестве храма, документально это не оформив. Позже предприятие сменило юридическую принадлежность, а затем обанкротилось. Имущество было выставлено на торги, включая здание храма. Его выкупило физическое лицо Азат Фаттахов, чиновник

Эксперт рассказал, что решение оставить в здании храм принято по согласованию с митрополией,епархией, мэрией района, арбитражным управляющим и новым владельцем.

В Южно-Сахалинске задержали "журналистов" с 47 пакетами наркотиков.

Фото: Piter.tv