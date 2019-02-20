Владивосток: Водитель сбивший насмерть на тротуаре мать и 2-летнего ребенка задержан

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении ДТП во Владивостоке, в результате которого погибли полуторагодовалый ребёнок и его мать.

Накануне Piter.TV сообщал подробности жуткого ДТП во Владивостоке: водитель "Вольво" насмерть сбил на тротуаре семью и скрылся с места ДТП. Женщина и малыш от полученных травм скончались на месте.

Родители и 2-летний ребенок шли по тротуару в районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ. Женщина (1985 года рождения) шла ближе к проезжей части, мужчина (1983 года рождения) шел ближе к домам. Между ними за ручку шел 2-летний малыш. Вдруг на тротуар выскочила белая "Вольво" и сбила семью. Мужчина был сбит, но смог подняться. А женщина и ребенок оказались под машиной, которая проволокла их под собой на несколько метров.

После ДТП водитель скрылся с места ДТП. Женщину и ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, и ребенок, и его мама скончались в больнице. Сегодня, 20 февраля, стало известно, что водитель задержан.

Сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении ДТП в г. Владивостоке, в результате которого погибли полуторагодовалый ребёнок и его мать. официальный представитель МВД России Ирина Волк

По факту наезда возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц".

Видео: Prim.News

Фото: МВД РФ