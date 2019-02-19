Во Владивостоке водитель насмерть сбил женщину и маленького ребенка на тротуаре

В сети опубликовано видео наезда иномарки на семью на тротуаре. Женщина и 2-летний ребенок скончались в больнице, несмотря на усилия медиков.

Накануне, 18 февраля, иномарка на тротуаре наехала на семью из 3 человек и скрылся.

Родители и 2-летний ребенок шли по тротуару в районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ. Женщина (1985 года рождения) шла ближе к проезжей части, мужчина (1983 года рождения) шел ближе к домам. Между ними за ручку шел 2-летний малыш. Вдруг на тротуар выскочила белая "Вольво" и сбила семью. Мужчина был сбит, но смог подняться. А женщина и ребенок оказались под машиной, которая проволокла их под собой на несколько метров.

После ДТП водитель скрылся с места ДТП. Женщину и ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, и ребенок, и его мама скончались в больнице.

Prim.News опубликовал видео наезда с камеры наблюдения.

Видео: Prim.News