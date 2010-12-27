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Новости Картина дня
Владимир Жириновский пустился в пляс в торговом центре в Петербурге
Сегодня, 11:16
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Butenko
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Владимир Жириновский пустился в пляс в торговом центре в Петербурге

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Политик Владимир Жириновский публично станцевал в торговом центре.

Владимир Жириновский станцевал с молодежью в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание “Народные новости”. В Интернет попало видео с “зажигательными” движениями политика. 
 
Либерал-демократ посетил заведение в рамках запланированной программы. Однако, по случайности  в этот день торговый комплекс праздновал День Рождения. Владимир Жириновский решил своеобразно поздравить “именинника”.
 
Кандидат в президенты РФ от партии ЛДПР отметил, что перевыполнил свой план по танцам на ближайшие 50 лет. 
 

Видео: Nation News
Теги: владимир жириновский , новости спб , политика , танец жириновского
Категории: Новости СПб Картина дня

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