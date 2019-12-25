Владимир Путин в 18-й раз пообщается с россиянами в формате прямой линии

Российский лидер выйдет в эфир в 12 часов дня по мск.

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию с гражданами Российской Федерации 30 июня.

Глава государства выйдет в эфир в 12 часов дня по московскому времени. Трансляцию мероприятия будут проводить такие ТВ-каналы как "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Накануне мероприятия российский лидер провел совещание с руководством своей администрации, рядом заместителей председателя правительства, а также министром финансов.

Это будет восемнадцатая по счету прямая линия с Владимиром Путиным. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 отдельное мероприятие Кремль проводить не стал. Тогда на вопросы жителей России президент ответил в ходе большой пресс-конференции в декабре.

Ранее эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали итоги опроса ВЦИОМ, посвященного прямой линии. Исследование показало, что про мероприятие знают 77 процентов граждан. При этом два года назад уровень информированности был 87 процентов.

Фото: kremlin.ru