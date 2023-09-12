Владимир Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа

Глава РФ оценил позицию сооснователя "Яндекса".

Российский президент Владимир Путин во время ответа на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума пожелал сооснователю "Яндекса" Аркадию Воложу здоровья и хорошей жизни в Израиле. На мероприятии напомнили о том, что сооснователь компании осудил проведения специальной военной операции на Украине. Он заметил, что там у него проживают родственники и друзья, которые находятся "в ужасе" от того, что происходит. По мнению главы государства, такая позиция предпринимателя связана с тем, что он хочет сохранить денежные средства и провести свою жизнь в другой стране.

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Напомним, что Аркадий Волож заявил, что в 2014 году он переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов "Яндекса", но в феврале 2022 года после изменения мировой ситуации он понял, что его история с этой компанией завершена.

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Фото и видео: Восточный экономический форум