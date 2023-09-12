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Путин: правительство и производители договорились, как действовать по топливу

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Глава России оценил ситуацию на энергетическом рынке как регулируемую.

Российское правительство занимается вопросом роста цен на бензин. По м нению главы государства Владимира Путина, члены кабинета министров вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и чиновники смогли договориться друг с другом о том, как будут действовать в ближайшее время. Соответствующее заявление в ходе выступления на встрече с модераторами, проводимой на полях Восточного экономического форума в городе Владивосток сделал президент Владимир Путин. .

Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что Советский Союз совершил ошибку, колонизировав страны.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: бензин, владимир путин, вэф, рост цен, топливо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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