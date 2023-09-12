Путин: правительство и производители договорились, как действовать по топливу

Российское правительство занимается вопросом роста цен на бензин. По м нению главы государства Владимира Путина, члены кабинета министров вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и чиновники смогли договориться друг с другом о том, как будут действовать в ближайшее время. Соответствующее заявление в ходе выступления на встрече с модераторами, проводимой на полях Восточного экономического форума в городе Владивосток сделал президент Владимир Путин. .
Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время.
Владимир Путин, президент РФ
Путин заявил, что Советский Союз совершил ошибку, колонизировав страны.
Фото и видео: Восточный экономический форум
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