Путин: правительство и производители договорились, как действовать по топливу

Глава России оценил ситуацию на энергетическом рынке как регулируемую.

Российское правительство занимается вопросом роста цен на бензин. По м нению главы государства Владимира Путина, члены кабинета министров вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и чиновники смогли договориться друг с другом о том, как будут действовать в ближайшее время. Соответствующее заявление в ходе выступления на встрече с модераторами, проводимой на полях Восточного экономического форума в городе Владивосток сделал президент Владимир Путин. .

Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что Советский Союз совершил ошибку, колонизировав страны.

Фото и видео: Восточный экономический форум