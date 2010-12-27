Мединский рассказал президенту РФ о результатах культурного форума в Петербурге

VIII Петербургский международный культурный форум проходил в Северной столице с 14 по 16 ноября.

Министр культуры РФ Владимир Мединский подвел итоги Петербургского международного культурного форума на встрече с Владимиром Путиным. По словам политика, форум превзошел все ожидания.

Среди позитивных тенденций Мединский отметил интерес, который к мероприятиям проявила молодежь. В связи с этим в будущем планируется создание каких-либо молодежных программ.

Министр культуры рассказал о том, что в период с 13 по 17 ноября в Петербург прибыло 15 тыс. участников. Гостями форума стали представители 96 стран. Всего было заключено более 90 международных договоров.

"Так что форум вышел на большой международный уровень. Очень надеемся, что в следующем году мы подготовимся, и у Вас будет возможность и время на форум заехать", - подвел итоги Владимир Мединский.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на культурный форум приехал Дмитрий Медведев.

Фото: пресс-служба Кремля