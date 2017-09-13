Владимир Крикунов назначен главным тренером ХК "Динамо" Петербург

Руководитель занимает должность главного тренера 37 лет.

Главным тренером хоккейного клуба "Динамо" Петербург стал 73-летний Владимир Крикунов. За спиной у бывшего спортсмена – наставничество нескольких национальных сборных, в том числе, российской. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Крикунов начал спортивную карьеру на позиции защитника. Он был участником хоккейных команд "Кристалл" (Саратов), "Крылья Советов" (Москва), "Динамо" (Рига), а также отыгрывал за сборную СССР в Кубке Канады 1976 года.

Руководитель занимает должность главного тренера 37 лет. За это время он тренировал хоккеистов "Динамо" (Минск), "Акрони Есенице" и "Целе" (Словения), "Спартака" (Екатеринбург), "Ак Барса", "Нефтехимика", "Барыса", "Автомобилиста" и, наконец московским "Динамо". При нём белорусская сборная вышла в полуфинал Олимпиады-2002. Кроме того, команда завоевала серебро и бронзу чемпионатов мира со сборной РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге СКА одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ.

Фото: Telegram / ХК "Динамо Санкт-Петербург"