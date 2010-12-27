Владимир Цой стал председателем комитета по культуре Ленобласти

В четверг, 26 сентября, стало известно о назначении Владимира Цоя, до настоящего момента депутата ЗакСобрания Ленобласти и директора ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник", председателем комитета по культуре Ленинградской области.
Редакция Piter.TV попыталась выяснить, кто же станет следующим директором музея или хотя бы исполняющим его обязанности. Но, к сожалению, пока эта информация, как тайна, покрытая мраком.
"Пока информации нет. Сами в ожидании",- сказала пресс-секретарь Выборгского объединенного музея-заповедника Анна.
Спикер областного парламента Сергей Бебенин от имени коллег поздравил Цоя с таким высоким назначением и пожелал успехов на посту.
Напомним, что Владимир Цой был назначен директором "Выборгский объединённый музей-заповедник" в 2015 году, также он координирует работу по реставрации средневековых памятников Выборга. В ЗакСобрание же Владимир пришел в возрасте 22 лет в марте 2007 года.
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