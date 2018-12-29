К 2033 году владельцев электроплит могут лишить льгот на электричество

На сегодняшний день для них установлен коэффициент 0,7.

Минэкономразвития предложило реанимировать замороженный в 2014 году проект социальной нормы потребления электроэнергии для населения. Об этом сообщает "Коммерсант".

В России могут быть введено три тарифа: базовый - при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный - свыше 300 кВт/ч и экономически обоснованный при потреблении более 500 кВт/ч. В некоторых регионах границы могут быть несколько выше.

Плюс к этому, к 2033 году для тех, кто владеет электроплитой, предлагают отменить льготы (на сегодняшний день для них установлен коэффициент 0,7). В правительстве опасаются, что из-за данной нормы может произойти социальный взрыв. Против такого нововведения и Минэнерго, так как данное нововведение может повлечь рост финансовой нагрузки на россиян. А гражданам и так приходится платить больше в связи с ростом НДС, налогообложением самозанятых и повышением тарифов ЖКХ.

Норму на свет пытались установить в 2013 году в семи регионах. После испытаний, в планах было установить такой порядок во всей стране, однако, проект был отложен на неопределенное время.

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