Визовые центры Италии возобновили прием документов, не смотря на закрытое небо

Документы принимают по предварительной записи.

С 1 марта визовые центры Италии возобновили прием документов на выдачу туристических виз в Москве, Петербурге и Архангельске, не смотря на закрытое небо Европы. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.

Документы принимают по предварительной записи. 7 и 8 марта визовые центры будут закрыты в связи с праздниками.

Для оформления итальянской визы необходим стандартный пакет документов. При этом туристам придется предъявить авиабилеты до Италии и подтвердить там свое проживание. Из-за закрытого неба добраться из России до Италии можно с пересадками в Стамбуле, Дубае или других аэропортах.

Ранее мы писали, что российские туристы могут вернуться в страну из Европы на автобусах.

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