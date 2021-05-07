Визовые центры Италии возобновили прием документов, не смотря на закрытое небо

С 1 марта визовые центры Италии возобновили прием документов на выдачу туристических виз в Москве, Петербурге и Архангельске, не смотря на закрытое небо Европы. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.
Документы принимают по предварительной записи. 7 и 8 марта визовые центры будут закрыты в связи с праздниками.
Для оформления итальянской визы необходим стандартный пакет документов. При этом туристам придется предъявить авиабилеты до Италии и подтвердить там свое проживание. Из-за закрытого неба добраться из России до Италии можно с пересадками в Стамбуле, Дубае или других аэропортах.
Ранее мы писали, что российские туристы могут вернуться в страну из Европы на автобусах.
Фото: pexels.com
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