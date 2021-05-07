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Визовые центры Италии возобновили прием документов, не смотря на закрытое небо
Сегодня, 9:42
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Визовые центры Италии возобновили прием документов, не смотря на закрытое небо

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Документы принимают по предварительной записи.

С 1 марта визовые центры Италии возобновили прием документов на выдачу туристических виз в Москве, Петербурге и Архангельске, не смотря на закрытое небо Европы. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров.

Документы принимают по предварительной записи. 7 и 8 марта визовые центры будут закрыты в связи с праздниками.

Для оформления итальянской визы необходим стандартный пакет документов. При этом туристам придется предъявить авиабилеты до Италии и подтвердить там свое проживание. Из-за закрытого неба добраться из России до Италии можно с пересадками в Стамбуле, Дубае или других аэропортах.

Ранее мы писали, что российские туристы могут вернуться в страну из Европы на автобусах.

Фото: pexels.com

Теги: визы, италия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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