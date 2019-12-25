В Пулково прибыл вывозной рейс из Индонезии

На борту самолета находились 390 человек.

Во вторник, 26 мая, в 06:23 утра в Пулково прибыл вывозной рейс с россиянами из индонезийского острова Бали. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

На борту самолета находились 390 человек. Часть из них останется в Петербурге (169 человек), остальные отправятся в Москву.

После посадки у всех пассажиров взяли анализы и проверили наличие симптомов коронавируса. После им выдали предписание соблюдать 14-дневный карантин. Всех организованно в сопровождении ГИБДД развезли по местам проживания или самоизоляции.

С начала апреля в Пулково прилетели более 30 вывозных рейсов из различных стран. На родину вернулись почти 2500 человек.

Ранее мы писали, что во вторник в Петербурге ожидают самолет из Киргизии.

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