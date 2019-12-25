Вывоз мусора в новогодние праздники будет организован без сбоев

Управляющие компании ЖКХ будут работать в усиленном режиме.

Комитет Ленинградской области по обращению с отходами сообщает о подготовке к новогодним праздникам. В целях обеспечения бесперебойной работы и своевременного вывоза ТКО в новогодние праздники с 1 по 10 января региональный оператор переходит на усиленный̆ режим работы.

Будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. Также в ежедневном режиме с 9.00 до 21.00 продолжит работу горячая линия.

Администрация Выборгского района проведет работу с управляющими компаниями ЖКХ для предотвращения сбоев в обслуживании вывоза ТКО по причине отсутствия подъездных путей к контейнерным площадкам. Уведомления о невозможности подъезда к контейнерным площадкам будет направлено на основе данных перевозчиков через ЕДДС, а также в Комитет по жилищному надзору для оперативного решения вопроса.

Ранее мы сообщили о том, что Ильдар Гилязов проконтролирует работу управляющей компании "Энергопроект-М".

Фото:kvobzor.ru