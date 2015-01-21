В Петербурге нашли водителя "Порше", выстрелившего в задетого машиной пешехода

Пешеход не пострадал.

Петербургская полиция выявила водителя-хулигана, выстрелившего в пешехода на переходе у дома №19 по проспекту Науки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел 31 января.

Как выяснилось, 23-летний пешеход переходил дорогу у станции метро "Академическая", и его задела иномарка. Из "Порше Кайен" вышел мужчина, который направил на пешехода пистолет и выстрелил несколько раз. Пешеход не получил ранений, поскольку убежал с места происшествия, но незамедлительно подал заявление в полицию. Сам автомобиль со стрелком скрылся.

Хулигана задержали утром 18 февраля на Гжатской улице, им оказался 30-летний индивидуальный предприниматель по имени "Рафик". У мужчины изъяли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело, стрелка поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что случайно убившего партнершу во время секса в петербургской коммуналке решили не наказывать.

Видео: пресс-служба ГУ МВД