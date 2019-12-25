Выставка суккулентов "Не кактусы" в Ботаническом саду

Посетители увидят более 200 видов редких растений.

Ботанический сад им. Петра Великого организует выставку растений засушливых областей Земли из закрытых фондов оранжерей. Многие из растений будут показывать впервые.

Представленные суккуленты нередко путают с кактусами, поэтому выставка и получила название "Не кактусы". Посетители увидят 9 семейств и 30 родов. Их места обитания ― засушливые тропические области Африки, Америки, Мадагаскара, Канарских островов и Юго-Восточной Азии. Также можно будет познакомиться с удивительными двойниками кактусов ― молочаями.

Место: ул. Профессора Попова, 2

Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН