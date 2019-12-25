Выставка суккулентов "Не кактусы" в Ботаническом саду

Ботанический сад им. Петра Великого организует выставку растений засушливых областей Земли из закрытых фондов оранжерей. Многие из растений будут показывать впервые.
Представленные суккуленты нередко путают с кактусами, поэтому выставка и получила название "Не кактусы". Посетители увидят 9 семейств и 30 родов. Их места обитания ― засушливые тропические области Африки, Америки, Мадагаскара, Канарских островов и Юго-Восточной Азии. Также можно будет познакомиться с удивительными двойниками кактусов ― молочаями.
Место: ул. Профессора Попова, 2
Фото: Культурно-просветительский центр БИН РАН
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