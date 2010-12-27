В Петербурге открылась выставка с картинами Гребенщикова

В Юсуповском дворце Петербурга открылась выставка с уникальными фотографиями Бориса Гребенщикова.

В Петербурге состоится выставка Бориса Гребенщикова. Лидер группы "Аквариум" представит персональные картины в проекте "БГ-явления". Выставка открывается сегодня, 21 марта в Юсуповском дворце, об этом сообщают организаторы мероприятия.

В экспозиции будет представлено 16 картин в технике станковой живописи. Стоит отметить, что картины, написанные маслом, создавались в период с начала 80-х годов прошлого века до 2017 года.

Сообщается, что некоторая часть выставки будет состоять из редких фотографий, на которых запечатлены сам Гребенщиков и его родные.

Отметим, что выставка будет работать всего лишь один месяц.

Фото: "ВК" - Юсуповский дворец на Мойке