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Выставка "У истоков жизни" Андрея Криволапова
Сегодня, 10:00
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Выставка "У истоков жизни" Андрея Криволапова

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Мгновение, запечатленное в стекле.

В Музее художественного стекла в ЦПКиО им. Кирова проходит персональная выставка скульптурных произведений из стекла  члена Союза художников России и Москвы Андрея Криволапова. Она стала первой развернутой экспозицией в цикле "Московские сезоны". Работы Криволапова находятся в иностранных музеях, галереях и частных собраниях. 

Скульптор останавливает мгновение и запечатлевает его в стекле. Художника вдохновляют сюжеты русской, христианской и античной истории, средневековых сказаний и былин, Священного Писания. Хоть это и современная художественная интерпретация, работы Андрея Криволапова похожи на подлинно исторический или археологический артефакт.

Место: Музей художественного стекла, Белый зал

 

Теги: стекло, у истоков жизни
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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