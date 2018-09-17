Выставка "У истоков жизни" Андрея Криволапова

Мгновение, запечатленное в стекле.

В Музее художественного стекла в ЦПКиО им. Кирова проходит персональная выставка скульптурных произведений из стекла члена Союза художников России и Москвы Андрея Криволапова. Она стала первой развернутой экспозицией в цикле "Московские сезоны". Работы Криволапова находятся в иностранных музеях, галереях и частных собраниях.

Скульптор останавливает мгновение и запечатлевает его в стекле. Художника вдохновляют сюжеты русской, христианской и античной истории, средневековых сказаний и былин, Священного Писания. Хоть это и современная художественная интерпретация, работы Андрея Криволапова похожи на подлинно исторический или археологический артефакт.

Место: Музей художественного стекла, Белый зал