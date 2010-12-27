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Борис Вишневский предложил заблокировать Роскомнадзор вместо Telegram
Сегодня, 17:31
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alexandra08
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Борис Вишневский предложил заблокировать Роскомнадзор вместо Telegram

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Соответствующий комментарий политик поместил в социальных сетях.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский предложил заблокировать Роскомнадзор вместо Телеграмма. Соответствующий комментарий политик поместил в социальных сетях.

Сегодня, 13 апреля, Таганский суд Москвы вынес постановление о блокировке мессенджера на территории России. Отныне Телеграмм внесен в реестр запрещенных сайтов. Данное решение прокомментировал депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский. Он написал пост в своем Telegram-канале.

По его мнению, "в России надо не мессенджер блокировать, а Роскомнадзор". Вишневский  добавил, что ведомство стало отвратительным цензурным департаментом, который блокирует свободу информации в России.

Фото: ВКонтакте.

Теги: telegram , telegram канал , блокировка telegram , борис вишневский , обход блокировки telegram
Категории: Новости СПб

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