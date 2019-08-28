Вышинский дал первое интервью в зале суда

Киевский суд освободил журналиста Вышинского из-под стражи.

Сегодня, 28 августа, Главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в зале суда в Киеве. Мера пресечения в отношении журналиста была изменена с ареста на освобождение под личное поручительство. Ранее Piter.TV рассказывал подробности судебного заседания.

Сразу после освобождения Кирилл Вышинский дал первое интервью. Вышинский сказал, что ждал этого решения целый год. На вопрос украинской журналистки, с чем может связано сегодняшнее решение суда, журналист ответил, что наконец-то суд принял справедливое по отношению к нему решение.

Вышинский должен являться по любому требованию в суд, воздержаться от общения со свидетелями уголовного дела, а также уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы.

Сегодня ранее: Суд признал угонщика самолета Сургут-Москва невменяемым и отправил на принудительное психиатрическое лечение.

Видео: Mash