Журналиста Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в зале суда

Суд Киева изменил меру пресечения с ареста на освобождение под личное поручительство.

Главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в зале суда в Киеве. Мера пресечения в отношении журналиста была изменена с ареста на освобождение под личное поручительство. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с тем, Вышинский должен являться по любому требованию в суд, воздержаться от общения со свидетелями уголовного дела, а также уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы. Паспорт журналиста остался в прокуратуре. Защита намерена обращаться с ходатайством о возврате ему документа.

Кирилл Вышинский был задержан СБУ в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. С тех пор арест много раз продлевали. Журналисту грозит срок до 15 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV