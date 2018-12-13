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Вчера, 12:03
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Rybka123
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Вышел трейлер фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают"

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В широкий прокат картина выйдет 14 июня 2019.

В сети появился трейлер комедийного ужастика "Мёртвые не умирают" режиссера Джима Джармуша, известного по таким лентам, как "Мертвец" и "Выживут только любовники ". Видео было опубликовано на YouTube-канале Focus Features.

Сюжет картины расскажет о неожиданном нашествии зомби на небольшое поселение в Америке. Противостоять обезумевшим мертвецам предстоит сотрудникам местной полиции. 

Главные роли в фильме исполнили Хлоя Севиньи, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Калеб Лэндри Джонс и другие. В широкий прокат картина выйдет 14 июня 2019.
Видео: Universal Pictures Russia

Теги: focus features, джим джармуш, мёртвые не умирают
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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