Вышел трейлер фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают"

В широкий прокат картина выйдет 14 июня 2019.

В сети появился трейлер комедийного ужастика "Мёртвые не умирают" режиссера Джима Джармуша, известного по таким лентам, как "Мертвец" и "Выживут только любовники ". Видео было опубликовано на YouTube-канале Focus Features.

Сюжет картины расскажет о неожиданном нашествии зомби на небольшое поселение в Америке. Противостоять обезумевшим мертвецам предстоит сотрудникам местной полиции.

Главные роли в фильме исполнили Хлоя Севиньи, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Калеб Лэндри Джонс и другие. В широкий прокат картина выйдет 14 июня 2019.

Видео: Universal Pictures Russia