Вышел трейлер фильма "Винная Страна" режиссера Эми Полер

Премьера запланирована на 10 мая 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер комедии "Винная страна" режиссера Эми Полер. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале сервиса.

Сюжет сериала развернется вокруг нескольких подруг, которые решили отдохнуть в винодельческом городе Напа и отметить юбилей одной из них. Однако из-за количества выпитого алкоголя девушки теряют контроль над ситуацией.

Режиссером ленты выступила Эми Полер, ранее работавшая над сериалами "Брод Сити" и "Парки и зоны отдыха". Главные роли в фильме исполнили Эми Полер, Майя Эрскин, Майя Рудольф, Тина Фей, Джейсон Шварцман, Черри Джонс и другие. Премьера запланирована на 10 мая 2019 года.

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Видео: Netflix