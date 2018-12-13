Вышел трейлер "Искусства самообороны" с Джесси Айзенбергом

Премьера картины запланирована на 10 марта 2019 года.

В сети вышел новый трейлер комедии "Искусство самообороны" с Джесси Айзенбергом в главной роли. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале кинокомпании Bleecker Street.

По сюжету картины, скромный и зажатый бухгалтер Кейси становится жертвой нападения хулиганов. После избиения парень принимает решение записаться на курсы карате и стать мастером боевых искусств. В итоге юноша попадает в странный мир насилия и гипермаскулинности, где стандартные правила мужественности возведены в абсолют. Там он знакомится со странным наставником, который в свободное время ведет преступный образ жизни.

Режиссером ленты выступил Райли Стернс, ранее снявший драму "Изъяны". Главные ролик в картине сыграли Джесси Айзенберг, Алессандро Нивола, Имоджен Путс, Стив Терада, Филлип Андре Ботельо, Каролин Амиге и другие. Премьера картины запланирована на 10 марта 2019 года.

Ранее Piter.TV раскрыл детали нового фильма пятикратного номинанта на премию "Оскар" Кристофера Нолана.

Видео: Bleecker Street