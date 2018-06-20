В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона "Игры престолов"

Ролик опубликовал телеканал HBO.

В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.

Видео посвящено началу великой битвы с Белыми Ходоками. Чудовища появились в конце второй серии у стен Винтерфелла. Войска построены в боевой порядок, а леди Бриенна Тарт зазывает защитников Семи Королевств на бой. Из катапульт сыпется драконье стекло, льется кровь и виднеется дым от пожарищ. В общем показано все то, ради чего зрители так долго ждали выхода 8 сезона.

Третяя серия будет длиннее первых двух — 60 минут чистого времени. Последующие и вовсе будут равны по хронометражу полнометражному фильму — 78, 80 и 80.

Восьмой сезон "Игры престолов" состоит из шести серий. Последняя выйдет в эфир 20 мая. После этого канал HBO покажет фильм о создании сериала.

Ранее создатели "Игры престолов" показали, как снимаются сцены с драконами и белыми ходоками.

Видео: YouTube / GameofThrones