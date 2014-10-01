Вышел русскоязычный трейлер комедии "Папа, не звезди!"

В социальных сетях опубликован русскоязычный трейлер новой космической комедии французского производства "Папа, не звезди!". Прокатчиком ленты в России выступает компания Capella Film. Главные роли в картине сыграли Хаким Джемили, Алис Поль, Франсуа-Ксавье Демезон, Навель Мадани, Оливия Коте и другие иностранные звезды. Режиссером проекта выступил Эммануэль Жилибер. Сюжет будет крутиться вокруг жизни обычного курьера, который случайно попадает на борт международной космической станции. Таким образом доставщик еды удостаивается мировой славы и становится героем для своей восьмилетней дочери. Однако теперь персонажу предстоит не просто научиться жить в космическом пространстве, но и понять, как ему вернуться на Землю. Официальная премьера намечена на 12 ктября.
Вышел трейлер экшена "На земле святых и грешников" с Лиамом Нисоном.
Фото и видео: YouTube / Capella Film
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