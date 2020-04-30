Игра выйдет на PC, Xbox One, PS4, PS5 и Xbox Series X.

Вышел первый трейлер Assassin"s Creed Valhalla. Он опубликован компанией Ubisoft.

Предполагается, что игра выйдет в мае 2020 года.

Игра расскажет о яростном викинге Эйвре, который вырос на легендах о войнах. Как и в предыдущих играх серии, игроки смогут выбрать пол персонажа, а также работать над его внешностью и экипировкой. Действие происходит в IX веке в Англии.

Создатели обещают очень реалистичный геймплей. Игра выйдет на PC, Xbox One, PS4, PS5 и Xbox Series X.

Ранее был анонсирован новый аркадный спин-офф от 2K Games под названием Battlegrounds.

Видео: YouTube / Ubisoft North America