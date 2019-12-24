Вышел первый тизер отечественного фильма о фехтовании со Светланой Ходченковой

Автором картины стал режиссер фильма "Коробка" Эдуард Бордуков.

Стало известно, в каком новом фильме снимется российская актриса Светлана Ходченкова. Ее партнершей в новом проекте под названием "На острие" станет актриса Стася Милославская и другие известные имена – Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый, Софья Эрнст и многие другие.

Согласно описанию фильма, центром его сюжета станет противостояние двух саблисток, опытной и молодой. Между двумя спортсенками начинаются бои и на турнирах и в жизни.

В российском прокате фильм "На острие" появится с 26 марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана под названием "Довод".

Видео: Central Partnership / YouTube