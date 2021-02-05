Выпускницу из Петербурга оштрафовали за наушники на ЕГЭ

Девушка признала свою вину.

Петербургской выпускнице назначили штраф за то, что она пронесла на ЕГЭ наушники и микрофон. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Людмилу признали виновной по статье о нарушении требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса. Экзамен по биологии проходил 28 июня 2022 года в аудитории школы №643.

Девушка признала свою вину при составлении протокола, на суд не пришла. Ей назначили штраф в 3 тысячи рублей.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге 3 школьника пронесли шпаргалки на ЕГЭ.

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